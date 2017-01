Mit einem Offenen Brief haben die Mitarbeiter der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Magdeburg jetzt Stellung bezogen. Es geht um eine Veranstaltung vergangener Woche, die wegen Tumulten abgebrochen wurde. Beantragt worden war sie von der AfD-nahen Studierendengruppe Campus Alternative; AfD-Landesvorsitzender André Poggenburg sollte auf der Veranstaltung sprechen. Rund 300 Studierende hatten den Hörsaal besetzt, Poggenburg musste schließlich von seinen Personenschützern aus dem Saal gebracht werden. Bei Youtube gibt es mehrere Videos davon, was in dem Hörsaal passiert ist - unter anderen dieses hier: