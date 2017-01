Die Uno warnt, dass die Menge an Elektroschrott dort ein verheerendes Ausmaß angekommen habe und eine Gefahr sei für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Die Uno hat eine Studie gemacht. Derzufolge ist die Masse an Elektroschrott in den letzten fünf Jahren um fast zwei Drittel gestiegen.

Allein in China fielen 2015 6,7 Millionen Tonnen "E-Müll" an, doppelt so viel wie 2010.