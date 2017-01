Reichtum ist so ungleich verteilt wie noch nie - und es wird immer schlimmer.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Hilfsorganisation Oxfam: Demnach besitzen die acht reichsten Männer der Welt zusammengerechnet mehr als 400 Milliarden Euro. Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zur Verfügung hat - und das sind mehr als dreieinhalb Milliarden Menschen.

Oxfam veröffentlicht die Ergebnisse kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos am Dienstag. Letztes Jahr hatten die Berechnungen der Organisation ergeben, dass die 62 reichsten Menschen etwa so viel haben wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Neue Zahlen - besonders aus Indien und China - hätten aber gezeigt, dass Menschen dort noch weniger besitzen als angenommen.

Für den Bericht greift Oxfam unter anderem auf den Vermögensbericht der Bank Credit Suisse zu: Die schätzt, wie viel Vermögen die ärmste Hälfte der Welt besitzt. Eine andere Quelle ist die Forbes-Liste, auf der die reichsten Menschen der Welt stehen. Letztes Jahr war Microsoft-Gründer Bill Gates an der Spitze - mit einem Nettovermögen von etwa 70 Milliarden Euro. Damit es gerechter zugeht, fordert Oxfam unter anderem, Reiche stärker zu besteuern.