Palau will zum neuen Luxus-Reiseziel werden und so erreichen, dass weniger Touristen kommen.

Der Präsident des Inselstaates im Pazifischen Ozean plant ein entsprechendes Gesetz. Nach einem Bericht von Radio New Zealand sollen demnach nur noch 5-Sterne-Hotels in dem Land gebaut werden dürfen. Investoren solcher Luxus-Bauten können auf Steuerentlastungen hoffen.

In den letzten Jahren sind die Touristenzahlen in Palau stark angestiegen - vor allem Chinesen besuchen den Inselstaat. Viele Einheimische kritisieren, dass bekannte Plätze inzwischen völlig überfüllt sind, und dass Korallenriffe zerstört und wilde Tiere gestört werden. Palaus Präsident will nach eigenen Angaben daher jetzt mehr auf Qualität als auf Quantität setzen.