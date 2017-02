Als "Bester Film" war zuerst das Musical "La La Land" bekannt gegeben worden. Erst während der Dankesrede kam heraus, dass der falsche Film genannt wurde - tatsächlich hat das Drama "Moonlight" gewonnen. Offenbar waren vor der Bekanntgabe die Gewinner-Umschläge vertauscht worden.

Moonlight erzählt die Geschichte eines heranwachsenden Schwarzen. Der Film bekam insgesamt drei Oscars - noch mehr Auszeichnungen gingen allerdings tatsächlich an "La La Land". Insgesamt sechs, unter anderem für Regie, Filmmusik und Kamera. Emma Stone bekam den Preis für ihre Hauptrolle in dem Film. Bester männlicher Darsteller wurde Casey Affleck für seine Rolle in "Manchester by the Sea". Darin spielt er einen traumatisierten Mann, der nach dem Tod seines Bruders in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Als beste Nebendarsteller wurden zwei Afroamerikaner ausgezeichnet: Mahershala Ali für seine Leistung in Moonlight, Viola Davis für ihre Rolle in "Fences".

Die deutschen Hoffnungen wurden allerdings enttäuscht: Die Tragikomödie "Toni Erdmann" ging leer aus, der Auslands-Oscar ging stattdessen an den iranischen Film "The Salesman".