Wer dort einen Vertrag abschließt und innerhalb von zwei Wochen wieder kündigt, soll in vielen Fällen trotzdem Geld zahlen - teilweise mehrere hundert Euro. Parship begründet das damit, dass man ja in der Zeit schon Kontakte hätte knüpfen können und der Persönlichkeitstest schon gemacht worden ist.

Die Verbraucherzentrale Hamburg findet die Geldsummen übertrieben und rät zur Klage. Vielen Betroffenen sei in den vergangenen Monaten vor Gericht Recht gegeben worden.

Parship sagt, dass man Missbrauch der Widerrufsfrist verhindern will - also zum Beispiel, dass jemand in den ersten zwei Wochen Massenmails verschickt und dann kostengünstig wieder aus dem Vertrag aussteigt.