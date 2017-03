Pheromone im Parfüm bringen nix

Wer bei der Partnersuche auf Duftwässerchen mit Lockstoffen setzt, um beim anderen Geschlecht zu landen, sollte sich vielleicht eine neue Strategie überlegen.

Denn Wissenschaftler der Uni von West-Australien haben die Wirksamkeit von zwei Pheromonen untersucht, die auch in Parfümen verwendet werden und dabei festgestellt: Sie wirken nicht. Oder zumindest nicht so, wie sie sollen.

Es geht um die Duftmoleküle Estratetranol und Androstadienon. Beide werden gern in teuren Düften verwendet, weil sie angeblich das andere Geschlecht heiß machen. Stimmt nicht, sagen die Forscher. Sie haben knapp 100 Testpersonen gebeten, Gesichter am Rechner in ihrer Attraktivität zu bewerten - einmal unter dem Einfluss der Duftstoffe und einmal ohne. Das Ergebnis war, dass die Pheromone keinen Einfluss auf die Einschätzung der Testpersonen hatten. In einem zweiten, ähnlichen Test kam dasselbe raus.

Die Forscher sagen, die Wirksamkeit der beiden Pheromone auf Frauen und Männer sei nicht nachweisbar, auch wenn ältere Studien - teils aus Parfümlaboren - das Gegenteil behaupten.