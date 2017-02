Gerade der Übergang vom Teenager-Alter ins Erwachsenenalter ist eine Zeit, in der sich Menschen verändern. Als Trend beobachten Psychologen, dass Leute zum Beispiel emotional stabiler und gewissenhafter, also insgesamt reifer werden.

Mit 14 Jahren tickt man völlig anders als mit 77

Lange haben Forscher gedacht, dass sich die Persönlichkeit im Erwachsenenalter nicht mehr groß ändert. Aber Wissenschaftler aus Schottland haben jetzt doch untersucht, wie stark sich Menschen im Laufe von 63 Jahren wandeln und sie waren überrascht. Denn die Persönlichkeit von 77-Jährigen hatten nichts mehr mit den Persönlichkeitseigenschaften zu tun, die die gleichen Menschen mit 14 Jahren hatten.



Herausgefunden haben sie das so: 1950 gab es eine Studie in Schottland, in der Lehrer die Persönlichkeit ihrer 14-jährigen Schülern bewerten sollten. Damals haben rund 1200 Schüler mitgemacht und von denen haben Forscher aus Edinburgh vor ein paar Jahren knapp 180 dazu bekommen, noch einmal an einer Studie teilzunehmen. Dieses Mal sollten sich die Senioren dann selbst einschätzen, nach den gleichen Kriterien von damals: zum Beispiel wie selbstbewusst sie sind, wie lernwillig, wie launisch und wie gewissenhaft. Und die Senioren sollten einen Bekannten bitten, sie einzuschätzen.