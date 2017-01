Premierministerin Theresa May hatte Trump im Namen der Queen zu einem Staatsbesuch eingeladen, als sie letzte Woche in Washington DC war. Die Organisatoren der Petition finden es ok, wenn Trump als US-Präsident Großbritannien besucht. Sie sind aber dagegen, dass es zu einem Treffen mit der Queen und den dazugehörigen offiziellen Ehren kommt.

Sie begründen das damit, dass es für die Queen unangenehm werden könnte - wegen Trumps verbaler Attacken auf Frauen und Minderheiten, die weltweit für Kritik gesorgt hatten.

Nach britischem Recht muss sich das Parlament mit der Petition befassen, weil die Schwelle von mindestens 100.000 Unterschriften überschritten wurde.