Wer da als Insekt Nachhilfe braucht, könnte zum Beispiel die Grüne Pfirsichblattlaus fragen. Die ist gegen 70 verschiedene Pestizide resistent, überträgt zahlreiche Krankheiten und vernichtet dadurch ganze Ernten. Ein internationales Forscherteam hat im Fachmagazin Genome Biology jetzt eine Erklärung dafür, warum die Blattlaus so eine Plage ist: Sie ist besonders flexibel.

Bisher war schon klar, dass sich die Grüne Pfirsichblattlaus, im Gegensatz zu anderen Insektenarten, nicht auf einzelne Pflanzenarten spezialisiert. Sie kann sich auf über 400 verschiedenen Pflanzenarten niederlassen, etwa auf Kartoffeln, Spinat oder Kürbis. Das schafft sie, weil sie entsprechende Gene quasi an- und ausknipsen kann. Innerhalb von nur zwei Tagen schafft sie es, sich anzupassen. Außerdem ist sie in der Lage, genetisch identischen Nachwuchs zu zeugen, also eine Art Klon. Damit reicht laut den Forschern schon eine einzelne Blattlaus, um eine neue Pflanze zu besiedeln.