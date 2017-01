Der Kakao aus Bahia in Brasilien gilt als einer der besten der Welt.

Das Problem: Der Spitzen-Kakao ist auch anfällig, und zwar für einen Pilz. Der wiederum sorgt für den sogenannten Hexenbesen. Das sind kugelige und buschige Verwachsungen am Baum. Beim Kakao gibt es dann unter anderem kaum Früchte. Das Fruchtfleisch trocknet aus, die Kakaobohnen sind unreif.

Er ist so beliebt, dass ihn sogar die größten Anbauländer nutzen - also die Elfenbeinküste, Ghana, Indonesien und Nigeria.

Anfang der 90er Jahre gab es in Brasilien deshalb eine Art Kakao-Krise. Die Bauern ernteten halb so viel wie sonst. Forscher aus Brasilien haben jetzt herausgefunden, warum der Bahia-Kakao so anfällig ist. Dafür haben sie die Blätter auf verschiedenen Farmen gesammelt und das Erbgut der Proben untersucht.



Dabei kam raus, dass der Stammbaum des Bahia-Kakaos sehr klein ist. Fast alle Bäume stammen von einigen, wenigen Samen ab. Diese geringe genetische Vielfalt sorgt zwar für zuverlässig gute Qualität. Gleichzeitig ist dann aber auch die ganze Sorte anfällig für die Pilzkrankheit.