Die Jury hat die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Böhmermann bekam die Auszeichnung - wie schon letztes Jahr - für seine Beiträge im ZDF Neo-Magazin Royal.

Insgesamt wurden Auszeichnungen vergeben - elf davon gingen an die ARD beziehungsweise ihre einzelnen Sendeanstalten.

Umstritten war die Auszeichnung für die Late Talk-Show "Applaus und raus" mit Comedian Oliver Polak. In der ProSieben-Sendung konnte der Moderator seine Gäste per Buzzer rauswerfen, wenn er sich langweilte. Dazu hatte der Sender in der ersten Folge den Hashtag #GastoderSpast auf Twitter verbreitet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Grimme-Preises distanzierten sich Mitglieder der Jury von der Auszeichnung - wegen der plumpen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.

Zwei Preise gingen an die ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" über die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe. Außerdem wurden zwei Produktionen zu den Themen Flucht und Migration ausgezeichnet.

Der Grimme-Preis gilt als der renommierteste Fernsehpreis in Deutschland. Er wird seit 1964 jedes Jahr im westfälischen Marl verliehen, in diesem Jahr am 31. März.