Wer schneller spricht, sagt nicht mehr

Ein Linguist von der Brown Universität in den USA hat sich für seine Untersuchung fast 400 Gespräche und Interviews angehört und sie analysiert. Er fand heraus, dass, egal ob wir schnell oder langsam sprechen, die Menge an Informationen, die wir mitteilen, ungefähr gleich ist. Menschen, die besonders schnell sprechen, verwenden eher einfache Wörter und Satzstrukturen. Menschen, die langsamer sprechen, verwenden dagegen kompliziertere Sätze und Wörter und sagen also mit weniger oft mehr.

Der Wissenschaftler findet es auf jeden Fall erstaunlich, wie verschieden schnelle Kommunikation funktioniert. Offenbar wissen wir genau, wieviel wir unserem Gegenüber zumuten können.