In Russland haben zwei Eishockey-Teams versucht, ein Spiel zu manipulieren. Beide Teams wollten verlieren, damit sie bei der Finalrunde auf einen angenehmeren Gegner treffen. Das Spiel endete mit 20 Eigentoren, zum Schluss stand es 9 zu 11. Die russische Sportzeitung Sport-Ekspress spricht von einem Skandal und forderte eine lebenslange Sperre für alle Beteiligten. Der Hockey-Verband hat angekündigt, dass das Spiel wiederholt werden muss, von Strafen ist bisher nicht die Rede.

Die Zeitung Sport-Ekspress schreibt, dass es in dem Sport seit Jahren Skandale gebe und dass deswegen immer weniger Zuschauer interessiert seien. Es geht um Bandy-Eishockey, da wird nicht mit dem Puck, sondern mit einem Ball gespielt. Es wird vor allem in Skandinavien und in der ehemaligen Sowjetunion gespielt.

Über den Vorfall berichtet auch die russische Ausgabe von Eurosport.