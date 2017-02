Ein ikonisches Foto

1945 hatte die Rote Armee bei der Eroberung von Berlin am Reichstag die Flagge der Sowjetunion gehisst. Diese Aktion wird in Russland bis heute verehrt und ist auch schon mehrfach nachgespielt worden, etwa 2015 (siehe Foto oben, in Grosny) - allerdings eben nicht so originaltreu, wie es jetzt möglich werden soll.