Frauen tanzen online für ihre Rechte

Das Video des Produzenten Majed al-Esa ist erst seit Kurzem auf Youtube. Es wurde schon mehr als zweieinhalb Millionen mal aufgerufen. Das Lied heißt "Hwages", was zu deutsch so etwas meint wie "Befürchtungen". Es prangert die Unterdrückung von Frauen in Saudi-Arabien an. Im Text heißt es unter anderem "Die Männer machen uns geistig krank" und "Möge Gott uns von den Männern erlösen".



In Saudi-Arabien nehmen Frauen praktisch nicht am öffentlichen Leben teil. Sie werden auf vielfältige Weise eingeschränkt und diskriminiert, sie dürfen nicht mal Fahrrad fahren. In dem Musik-Video werden Frauen dagegen selbständig, aktiv und fröhlich dargestellt. Sie fahren Skateboard, tanzen und spielen Basketball.