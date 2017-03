Das wäre dem saudischen König Salman bin Abdulaziz eindeutig zu wenig. Er reist derzeit dienstlich durch Asien und hat rund 495 Tonnen im Gepäck. Unter anderem hat er zwei Mercedes und zwei elektrische Rolltreppen dabei, damit er besser ins Flugzeug kommt. Begleitet wird er laut BBC von etwa 1420 Menschen - darunter seine Köche und 25 Prinzen. So viel Gepäck und so viele Menschen müssen in mehreren Etappen geflogen werden, laut der zuständigen Firma braucht es 27 Flüge, bis alles und alle in Jakarta ist.

Abdulaziz wird etwa vier Wochen in Asien bleiben. Er war bereits in Malaysia und reist heute nach Indonesien. Danach geht es noch nach China und Japan. Wenn es Abdulaziz zwischendurch zu viel wird, will er sich auf Bali erholen.