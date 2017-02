Dating-App im Flügel

Bei der Partnersuche nutzen immer mehr Menschen Dating-Apps, weil die uns Menschen vorschlagen, die nach bestimmten Kriterien zu uns passen.

Schmeißfliegen machen das wortwörtlich im Vorbeifliegen - sie senden Daten per Flügelschlag. Das haben Wissenschaftler der kanadischen Simon Fraser University herausgefunden. Weibliche Single-Schmeißfliegen senden demnach Signale, indem sie Sonnenlicht mit ihren Flügeln reflektieren. Diese Lichtblitze erfolgen in einer bestimmten Frequenz. Ähnlich wie bei Morsezeichen erfahren männliche Schmeißfliegen dadurch Alter, Geschlecht und Beziehungsstatus der Senderin. Spezielle Fotorezeptoren in den Fliegenaugen ermöglichen es den Männchen, die Lichtsignale zu erfassen.

Ein Nachteil hat diese Art der Kommunikation aber: Weil die Schmeißfliegen Sonnenlicht dafür brauchen, herrscht bei bedecktem Himmel tote Hose.