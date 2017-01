Australische Meeresbiologen berichten von Leonie in den Scientific Reports. Das besondere an ihr: Leonie hat schon einmal Nachwuchs bekommen, damals wurden die Eier von einem männlichen Hai befruchtet. Danach lebte Leonie in einem anderen Becken, getrennt von den männlichen Artgenossen - legte aber trotzdem wieder Eier. Nach Angaben der Wissenschaftler ist es das erste Mal, dass ein weiblicher Hai dabei beobachtet wurde, wie er seinen Fortpflanzungsmodus einfach umgestellt hat. Dass Zebrahaie so flexibel sind, hat die Forscher überrascht.

Asexuelle Fortpflanzung, die so genannte Parthenogenese, ist nicht ungewöhnlich. Pflanzen, Insekten, Amphibien und viele andere Lebensformen können das.