Das schweizerische Finanzministerium hat mitgeteilt, dass es ein Abkommen mit dem Nachbarland Liechtenstein geschlossen hat. Damit sollen Schweizer erwischt werden, die ihr Geld in Liechtenstein versteckt haben, um in der Schweiz keine Steuern zu zahlen. Wenn jemand erwischt wird, muss er sein Geld entweder wieder in die Schweiz verlagern oder er lässt es in Liechtenstein, muss aber Steuern darauf zahlen.

Wie viele Schweizer ihr Geld in Liechtenstein versteckt haben, ist nicht bekannt. Schätzungen zufolge könnte es um eine Summe von 3,5 Milliarden Euro gehen.