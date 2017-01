In der griechischen Mythologie ist eine Chimäre ja ein Halbwesen - das zur Hälfte aus einem Wesen und zur Hälfte aus einem anderen, artfremden besteht: Löwe und Ziege. In den Schweine-Embryos, die die Biologen erzeugt haben, enthält aber nur ungefähr eine von 10.000 Zellen menschliches Erbgut - alle anderen sind zu 100% vom Schwein. Eine Chimäre wie in der Mythologie haben die Forscher vom Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien also nicht gezüchtet. Trotzdem hatten sie sich ethischen Debatten stellen müssen.

Die Wissenschaftler sagen, dass es ihnen um Fortschritte für die Medizin geht. Ziel ist, dass die Mischwesen Organspender für Menschen werden. Denn dadurch, dass menschliche Stammzellen in den Schweine-Embryos enthalten sind, sollen Herz, Leber oder Nieren besser kompatibel mit dem menschlichen Organismus sein und seltener abgestoßen werden.