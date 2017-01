Jetzt geht die Silvesterfeierei los, möglicherweise mit viel Alkohol - die New York Times hat Tipps für den Kater danach zusammen getragen.

Wichtigste Info: Verschwendet keine Zeit damit, euch in der Drogerie ein vermeintliches Allheilmittel zu kaufen - oder im Netz zu recherchieren. Sowas gibt's nämlich nicht, sagen zumindest die Wissenschaftler mit denen die NYT gesprochen hat. Man kann höchstens die Symptome lindern - den Wasserhaushalt ausgleichen, Tabletten nehmen gegen Kopfschmerzen oder Kaffee trinken zum wach werden. Eigentlich hilft aber nur Abwarten.

Aber Vorsorge kann helfen: zum Beispiel ordentlich essen vorm Trinken, zwischendurch mal ein Glas Wasser und schon vorm Schlafengehen eine Schmerztablette einwerfen.

Eine Ärztin hat der New York Times auch verraten, was eigentlich den Kater auslöst - nämlich nicht das Trinken, sondern der Entzug. Kopfschmerzen, Durst und Co kommen erst, wenn der Alkoholspiegel sinkt.