Über den umstrittene Polizeibegriff "Nafri" für "Intensivtäter aus Nordafrika" wurde in den letzten Wochen heftig gestritten.

Verwendet hatte ihn die Kölner Polizei in einem Tweet nach der Silvesternacht. Sie hatte getwittert, viele "Nafris" am Kölner Bahnhof kontrolliert zu haben. Jetzt muss die Polizei zurückrudern - sie hat ihre Zahlen korrigiert. Demnach stammten die meisten der überprüften Männer aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan und nur zu einem geringen Teil aus Nordafrika. Die Polizei hat nach eigener Aussage die Identität von 674 Personen ermittelt, bei 425 konnte bisher die Nationalität festgestellt werden. Von diesen 425 Personen waren 99 Iraker, 94 Syrer, 48 Afghanen und 46 Deutsche. 17 Personen stammten aus Marokko und 13 aus Algerien, genau genommen waren also 30 Menschen Nordafrikaner. Allerdings könnte es auch sein, dass die Polizei den Begriff weiter gefasst hat: