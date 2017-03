In den USA setzt Präsident Donald Trump auf Twitter - sein slowenischer Amtskollege Borut Pahor beherrscht dagegen den Fotodienst Instagram.

Seinen 24.000 Follower zeigt er sich da aus nächster Nähe: Zum Beispiel, wie er einen Müllwagen fährt oder als Straßenarbeiter. Aber auch oben ohne, sodass man ein Delfin-Tattoo sehen kann und mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama. Unter dem Hashtag #boruting kopierten letztes Jahr viele Slowenen einen Post aus Ägypten. Da stand Pahor einsam an eine Steintreppe gelehnt - drunter stand: "Heimweh in Kairo".

Pahor wird auch Barbie genannt - in Anlehnung an seine Modelzeit als Student. Er hatte 2012 überraschend die Präsidentenwahl in Slowenien gewonnen. Jetzt hat der 53-Jährige wieder gute Chancen. Beobachter bezeichnen seine Instagram-Aktivitäten als Populismus. Politische Botschaften ließen sich darüber aber schlecht verbreiten.

Pahor selbst sagt, es gebe einen Unterschied zwischen gutem und schlechten Populismus. Durch Instagram könne er auch junge Menschen erreichen, die sich sonst nicht für Politik interessierten.