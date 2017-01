Wirtschaftsforscher aus New York schreiben in einer Studie, dass wir dann das alte Gerät sabotieren: Es wird nicht mehr so gepflegt, darf auch mal runterfallen - oder es ist nicht mehr so schlimm, wenn es irgendwo verloren geht.

Die Forscher schreiben vom "Upgrade-Effekt" und von Selbstbetrug. Schließlich ist den meisten ja bewusst, dass es Verschwendung wäre, wenn sie sich ein neues Telefon kaufen würden, solange das alte noch gut ist. Ist das alte Telefon aber kaputt oder verloren, gibt es keine Gewissensbisse mehr.

Die Forscher haben für ihre Studie eine Datenbank ausgewertet, in der die Seriennummern von Handys eingetragen werden können - dann, wenn sie gestohlen oder verloren wurden. Dort ließ zum Beispiel das Interesse stark nach, ein iPhone 5 zurückzubekommen, und zwar in dem Moment, als es das Nachfolgermodell gab.