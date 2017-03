Microsoft stellt seinen Dienst "So.cl" nächste Woche ein. Wer noch nie davon gehört hat, hat wohl auch das Problem des Dienstes erkannt. Microsofts Plattform hat es wohl nicht im Ansatz geschafft, an Netzwerke wie Facebook oder Twitter heranzukommen. Vom Konzept her war Microsofts Dienst am ehesten noch mit Pinterest vergleichbar.

Ein Dienst für Internet-Traffic sieht "So.cl" ziemlich weit hinten. Im Ranking der Internetseiten weltweit steht das Netzwerk im Moment grob auf Platz 485.000.