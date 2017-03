Wie die New York Times berichtet , wertet die Uber-Software namens Greyball Metadaten aus, die bei der Nutzung der Uber-App auf dem Smartphone anfallen. So werden Ermittler, die zu Kontrollzwecken ein Fahrzeug bestellt haben, identifiziert und nicht gefahren, um eine Überprüfung zu vermeiden.

Die New York Times beruft sich auf vier anonyme Mitarbeiter von Uber, die von dem Programm wussten und die der Zeitung auch Dokumente dazu vorgelegt haben. Laut dem Bericht ist Greyball ein Programm, das bei Uber seit Jahren im Hintergrund läuft und das unter anderem in Städten eingesetzt wird, in denen Uber eigentlich illegal ist oder zumindest von den Behörden nicht so gerne gesehen wird.

Das Ganze funktioniert laut New York Times über Algorithmen, die die Metadaten der User auswerten; es wird zum Beispiel in den sozialen Medien geschnüffelt. Zum Anderen werden die Uber-Mitarbeiter vor Ort selbst aktiv. Sie finden zum Beispiel heraus, in welchen Gebäuden die fraglichen Behörden sitzen. Wenn ein User immer wieder in der Nähe dieser Gebäude die Uber-App öffnet, dann ist das ein Hinweis. Und dann gab es auch noch skurille Aktionen, bei denen Uber-Angestellte die Elektronik-Läden der betroffenen Stadt abgeklappert haben, und die Modellnummern der billigsten Smartphones dort aufgeschrieben haben. Die Überlegung dahinter war wohl: Wenn Polizisten eine Razzia gegen Uber-Fahrer planen, dann legen sie sich mehrere Uber-Accounts auf mehreren Handys an, um mehr Fahrer zu schnappen. Aber weil die Sicherheitsbehörden wenig Geld haben, kaufen sie dafür nur die billigsten Handys.

Es geht vor allem darum zu verhindern, dass die Uber-Fahrer auf frischer Tat ertappt werden und zum Beispiel ein Bußgeld zahlen müssen. In vielen Städten in den USA, aber auch in Europa ist es so, dass man für die Beförderung von Personen gegen Geld eine Lizenz braucht. Die ist sehr teuer und die Städte verdienen an diesen Lizenzen. In Deutschland ist Uber deshalb auch verboten, in anderen Ländern liefert sich Uber ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden.