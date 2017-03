Anti-Trans-Kampagne sorgt für Aufregung

In Spanien sorgt eine Anti-Transsexualität-Kampagne für Aufregung.

Eine konservative katholische Bürgerbewegung ist mit einem orangefarbenen Bus unterwegs - auf dem steht: "Jungen haben einen Penis, Mädchen haben eine Vulva. Lass dich nicht täuschen."

Der Bus sollte durch mehrere Städte fahren und am Freitag in Barcelona ankommen. Jetzt ist er aber schon in Madrid gestoppt worden: Die linke Regierung der Stadt hat den Bus festsetzen lassen. Ihre Begründung: Madrid sei eine integrative Stadt, in der es keinen Platz für Transphobie gebe.

Auch Barcelonas Bürgermeisterin hatte der Plattform schon mit einer Strafe gedroht, sollte sie versuchen, mit dem Bus in die Stadt zu kommen. Die Bewegung hat den Bus als Antwort auf eine Pro-Trans-Kampagne gestartet - auf deren Plakaten hieß es: "Es gibt Mädchen mit Penis und Jungen mit Vulva."