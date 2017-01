Die SPD-Spitze hat Gabriels Vorschlag schon zugestimmt, auch seinem Plan, statt Wirtschaftsminister in Zukunft Außenminister zu werden. Dieser Posten würde frei, wenn Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt wird. Wirtschaftsministerin soll dann Brigitte Zypries werden, die von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin war.

Konkrete Kür am Wochenende

Schulz soll jetzt offiziell am Sonntag als Kanzlerkandidat nominiert werden. Dann will er auch seine Themen für den Wahlkampf genauer vorstellen. Bisher hat er aber schon gesagt, dass er eine große Verunsicherung und Spaltung in der Welt sieht und dem Mut und Zuversicht entgegensetzen will. Außerdem setzt er auf das Thema soziale Gerechtigkeit.



Die SPD-Fraktion wurde vom Rückzug Gabriels offenbar überrascht. Viele haben zuerst aus den Medien davon erfahren. Den Ausschlag für Gabriels Entscheidung hat angeblich eine Umfrage unter SPD-Anhängern gegeben. Darin hatte eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl am 24. September eingeräumt. Gabriel ist seit 2009 Chef der SPD und damit so lange im Amt wie niemand mehr seit Willy Brandt. Schulz saß seit 1994 im Europaparlament, zuletzt bis Ende 2016 als Präsident.