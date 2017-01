Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spart sich der Staat Milliarden, wenn Flüchtlinge eine frühe Förderung erhalten. 2015 wurden zum Beispiel 3,3 Milliarden Euro ausgegeben, um fast 900.000 Menschen aus- und fortzubilden. Den Berechnungen nach werden dadurch aber in den nächsten Jahren elf Milliarden eingespart, also mehr als drei Mal so viel. Denn: Sprach- und Integrationskurse führen zu einem besseren Deutsch und damit zu einem schnelleren Job und einfacherem Ankommen in der Gesellschaft.

In einer anderen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft heißt es allerdings, die Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt wird behindert. Die Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass der Königsteiner Schlüssel schuld. Wegen der festgelegten Verteilung könnten die Menschen nicht dahin ziehen, wo es offene Arbeitsplätze gebe.[