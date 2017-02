Dort haben Autofahrer letztes Jahr mehr als 100 Stunden im Stau gestanden. Das hat die Transport-Analyse-Firma Inrix ermittelt. In ihrer Studie bezieht sie sich auf Staus in Stoßzeiten, wenn also viele Menschen zur Arbeit oder von dort wieder nach Hause fahren. Inrix hat Daten in fast 40 Ländern der Welt erhoben - allerdings nicht in China und Japan. Die also ausgeklammert, kommt an zweiter Stelle Moskau mit mehr als 90 Stunden im-Stau-stehen pro Jahr. Bronze geht an New York.

Generell sind US-Städte unter den ersten zwanzig häufig vertreten: Sie machen exakt die Hälfte aus. Außerdem auf vorderen Plätzen: die kolumbianische Hauptstadt Bogota, São Paulo, London, Paris und zum Beispiel Bangkok und Mexiko City.