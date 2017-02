Die amerikanische Football-Liga hat unter anderem einen Videosteam auf der Plattform Sina-Weibo bereitgestellt - das ist die chinesische Variante von Twitter. Das Spiel wurde dort dann tatsächlich von rund drei Millionen Chinesen geschaut.

Das dürfte vor allem auch an der vergleichsweise günstigen Uhrzeit gelegen haben. USA und China liegen 14 Stunden auseinander - viele Chinesen konnten das Spiel bequem am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit auf ihrem Handy schauen. Weibo wird zu 80 Prozent mobil genutzt.

Mit dem Livestream hofft die NFL, im bevölkerungsreichsten Land der Erde neue Fans zu bekommen. Football ist in China lange nicht so populär wie Basketball - was wohl vor allem an Chinas NBA-Star Yao Ming liegt.

Den Superbowl haben dieses Jahr übrigens die New England Patriots gewonnen - mit einem 34:28-Erfolg über die Atlanta Falcons.