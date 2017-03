Einer der bekanntesten Streetart-Künstler der Welt hat ein neues Projekt - an ungewöhnlicher Stelle.

In Bethlehem, direkt an der Sperrmauer zwischen dem Westjordanland und Israel, eröffnet der Sprayer Banksy morgen The Walled Off Hotel. In seiner Pressemitteilung wirbt der Brite mit dem "schlechtesten Ausblick der Welt". Einige Hotelzimmer hat der Graffiti-Künstler selbst entworfen. Auf dem Wandbild in einem Zimmer machen zum Beispiel ein israelischer Soldat und ein Palästinenser eine Kissenschlacht.

Auf der Internetseite des Hotels heißt es, Banksy wolle damit die Geschichte der Mauer erzählen. Zur Eröffnungsparty wird der Ankündigung zufolge auch prominenter Besuch erwartet: Elton John soll auftreten.

"Is this a joke? Nope." banksy.co.uk

Banksy macht ein Geheimnis um seine Identität. Unbestätigten Berichten zufolge soll es sich um einen rund 40-jährigen Mann aus Bristol handeln. Es ist nicht das erste Mal, dass Banksy den Nahost-Konflikt in seiner Kunst aufgreift. Er hat selbst schon Graffitis in Bethlehem gesprüht - zum Beispiel eine Friedenstaube mit kugelsicherer West oder einen Palästinenser, der einen Blumenstrauß wirft. 2015 hat der Künstler in England eine Ausstellung organisiert, in der palästinensische und israelische Künstler ihre Werke zusammen ausstellen.

© THOMAS COEX / AFP Eines der bekanntesten Wandbilder von Banksy befindet sich auf der Mauer einer Tankstelle in Bethlehem.