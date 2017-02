Die Wissenschaftler haben für die Studie Antworten auf die Massifizierung Hochschulsysteme in 13 Ländern weltweit untersucht und finden einen Trend: Es gibt immer mehr private Hochschulen und Unis, die zum Teil heftige Studiengebühren verlangen. Nicht so bei uns:

"Deutschland ist das einzige Land, in dem die Politik noch immer an einer beitragsfreien öffentlichen Hochschulbildung für nahezu alle Studierenden festhält."

Laut den Forschern kommt diesem Modell nur noch Schottland nahe.

Privatunis boomen vor allem in Ländern, in denen öffentliche Hochschulen nicht genug Studienplätze anbieten. In Deutschland füllen private Hochschulen bislang noch eine Nische. Ihr Markt wächst aber - vor allem, weil sie es schaffen, neue Zielgruppen anzusprechen, wie zum Beispiel Studierende mit Kindern oder Leute, die neben dem Beruf noch studieren wollen. Das steht in einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung der Bertelsmann-Stiftung.