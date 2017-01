Das Sturmtief Egon hat in Teilen Deutschlands für Probleme auf den Straßen, im Bahnverkehr und am Flughafen Frankfurt gesorgt.

In Bayern gibt es in mehreren Landkreisen Stromausfälle. Ähnlich sieht es auch im Norden Frankreichs aus. Da waren mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom. Für die Küste von Großbritannien warnen die Wetterdienste vor Überschwemmungen. Da wurden mehrere Orte evakuiert.

Dort mussten mehr als 120 Starts abgesagt werden, wegen des heftigen Winds. Teilweise wehte der mit mehr als 140 Kilometern in der Stunde. Vor allem in Niedersachsen und in der Mitte Deutschlands schneite es viel. Straßen waren von querstehenden LKW blockiert. Und auch die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen ist dicht, weil ein Baum umgestürzt ist. Die Bahn hat die Geschwindigkeit ihrer ICEs gedrosselt. Sie fahren im Moment maximal mit Tempo 200. Dadurch brauchen sie auf einigen Strecken 10 bis 20 Minuten länger. Die Bahnstrecke Hannover-Bremen war wegen Unwetterschäden vorübergehend gesperrt und es gibt weitere Regionalstrecken, die nicht mehr befahren werden können.

Winter-Probleme auch in anderen Teilen der Welt

Auch in anderen Ländern macht sich der Winter mit Schwierigkeiten bemerkbar. Bulgarien will ab heute die Stromexporte in die Nachbarländer stoppen, weil das Land den Strom selbst braucht. Anfang der Woche war so viel Strom verbraucht worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Land wollte deshalb auch in Rumänien Strom zukaufen, war aber damit gescheitert. Rumänien hatte das abgelehnt, weil es selbst gerade mehr braucht.

Auch Japan hat es getroffen: Im Norden des Landes fielen zwei Meter Schnee. Eine Frau wurde vor ihrem Haus vom Schnee verschüttet und starb. In der ganzen Region schaufeln die Menschen jetzt Straßen und Häuserdächer frei. Und es ist noch nicht vorbei: Für heute sind wieder Schnee und Minustemperaturen angesagt, auch für das Wochenende warnt der japanische Wetterdienst vor gefährlich viel Schnee. Dann trifft es auch die Hauptstadt Tokio.

An der Westküste der USA haben Schneefälle dafür gesorgt, dass mehrere Flüsse über die Ufer traten. Außerdem wurden allein in San Francisco etwa 350 Bäume entwurzelt. In der Nähe der Hollywood Hills in Los Angeles gab es einen Erdrutsch. Im Norden von Kalifornien mussten Ski-Ressorts geschlossen werden, weil zu viel Schnee gefallen war. In der Nähe des Lake Tahoe waren binnen drei Tagen fast drei Meter Neuschnee gefallen.