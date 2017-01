Das Bundesamt für Seeschifffahrt warnt für die Nordsee vor Wasserständen bis zu zwei Metern über dem normalen Hochwasser. Auf die Ostseeküste könnte heute die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen. Dort erwartet die Meteorologen Werte von 1,50 Meter über dem normalen Wasserstand.

Das Tief Axel ist in der Nacht schon über andere Teile Deutschlands hinweggefegt. Einige Bahnstrecken sind durch Bäume blockiert, vor allem im Norden und in Bayern. In Schleswig-Holstein gab es Probleme auf den Strecken von Hamburg nach Kiel sowie von Hamburg nach Westerland. In Niedersachsen wurde ein Teil der Verbindung von Bremen nach Hannover gesperrt.

In Oberfranken fuhr ein Regionalzug in einen Baum auf den Gleisen. Dabei wurde aber niemand verletzt. In Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Oberleitung auf rund 300 Metern Länge heruntergerissen. Auch auf den Straßen sorgte der Sturm für Schäden. Zum Beispiel in Thüringen stürzte ein Baum auf parkende Autos.

In Berlin sorgten Weihnachtsbäume für Probleme, die schon der Straße abgelegt sind. Sie wurden an viele Stellen der Stadt auf die Straße geweht.