Wissenschaftler aus den USA sind aber einen Schritt weiter in diese Richtung gegangen. Sie haben e-coli Bakterien dazu gebracht, ein künstliches Stück DNA dauerhaft in ihr Erbgut aufzunehmen.

Natürliche DNA ist eine Art verdrehte Leiter aus Molekülen. Die Sprossen bestehen nur aus vier verschiedenen Basen. Die Forscher hatten es schon in einem früheren Experiment geschafft, neue Sprossen einzuschleusen - aus Stoffen, die eigentlich gar nicht in der DNA vorkommen. Jetzt haben sie ihr Verfahren so verbessert, dass die Zellen die neue DNA nicht nur annehmen, sondern auch weiter vererben, wenn sie sich teilen. Das hatte vorher nicht geklappt.

Das neue Verfahren hat noch keinen konkreten Nutzen. In der Zukunft könnte synthetisches Erbgut aber genutzt werden, um mit Bakterien zum Beispiel Medikamente zu produzieren.