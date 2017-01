Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Der Mann sei im Istanbuler Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um einen Usbeken. Offiziell bestätigt sind die Berichte nicht.

Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS hatte die Tat für sich reklamiert - als Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien. Dort geht die Türkei gegen die Islamisten vor und will sie von der Grenze vertreiben.