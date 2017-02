Straßen-Hunde und -Katzen sind in Taiwan ein großes Problem.

Die Tierheime sind voll mit Tieren, die von ihren Besitzern schnell wieder ausgesetzt werden. Bisher haben die Tierheime viele Hunde und Katzen eingeschläfert - nach einem neuen Gesetz, das am Wochenende in Kraft getreten ist, dürfen sie das jetzt aber nicht mehr.

Das Gesetz war eigentlich schon vor zwei Jahren beschlossen worden, es gab aber eine lange Übergangsphase. In dieser Zeit sorgte auch der Suizid einer Tierärztin für Schlagzeilen: Chien Chih-cheng hatte in einem Tierheim gearbeitet und musste immer wieder Tiere einschläfern, obwohl sie eine große Tierfreundin war. Deswegen wurde sie von Tierschützern angegriffen und beschimpft. Das Ganze war so schlimm für die Frau, dass sie sich 2016 mit demselben Gift tötete, mit dem sie Straßenhunde einschläfern musste.

Nach Angaben von Tierschutzorganisationen sind seit 1999 1,2 Millionen Tiere eingeschläfert worden, anstatt sie in Tierheimen unterzubringen. Die Zahlen sind aber zurückgegangen: Letztes Jahr wurden nach amtlichen Angaben jedes achte Tierheim-Tier (von fast 65.000 Tieren) eingeschläfert, 2014 war es noch jedes vierte (von fast 95.000 Tieren).