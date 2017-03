In Dresden stehen ab heute acht mutmaßliche Rechtsterroristen vor Gericht.

Sie sollen die sogenannte "Gruppe Freital" gegründet haben. Die wird für mehrere fremdfeindliche und politisch motivierte Anschläge in Sachsen verantwortlich gemacht. Die Angeklagten zwischen 19 und 38 Jahren müssen sich auch wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sitzen zurzeit in Untersuchungshaft.

Es ist der erste Terrorprozess in Sachsen und einer der größten Prozesse überhaupt in Dresden seit der Wiedervereinigung. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in einer künftigen zentralen Flüchtlingsunterkunft statt, die für 5,5 Millionen Euro umgebaut wurde. Das Gericht selbst verfügt über keine eigenen Räume, die für den Terrorprozess geeignet gewesen wären.