Eine britische Studie zeigt, dass sich die Einnahmen mindestens halbiert haben. 2014 nahm der IS geschätzt noch bis zu 1,9 Milliarden Dollar ein - letztes Jahr seien es nur noch höchstens 870 Millionen gewesen.

Das liegt laut der Studie vor allem daran, dass der IS nicht mehr expandiert, sondern im Gegenteil viele eroberte Gebiete wieder verloren hat. Dadurch schrumpfen auch die aktuellen Haupt-Einnahmequellen der Terroristen - das sind vor allem Steuern und Gebühren, die der IS erhebt, und die Gewinne aus dem Verkauf von Öl. Ursprünglich hatten auch die Einnahmen aus Plünderungen und Beschlagnahmungen einen großen Anteil am Vermögen des IS. Sie spielen der Studie zufolge aber jetzt kaum noch eine Rolle. Auch Lösegeldeinnahmen fallen demnach kaum ins Gewicht. Wie viel der Verkauf antiker Kulturgüter dem IS einbringt, sei schwer zu sagen.

Die Studie hat das Londoner King's College zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young gemacht. Sie stützt sich auf interne Unterlagen des IS, Regierungsdokumente, Medienberichte und eigene Recherchen.

Das Wegbrechen der Einnahmen ändert den Autoren zufolge allerdings kaum etwas an der terroristischen Bedrohung durch den IS. Anschläge seien nämlich meist vergleichsweise kostengünstig zu finanzieren: Französische Experten schätzen, dass beispielsweise für die Anschläge in Paris maximal 20.000 Euro ausgegeben wurden.