Stattdessen will der Park auf ein anderes Format umsteigen, in dem ab Sommer in einem umgebauten Becken das natürliche Verhalten der Orcas stärker im Zentrum stehen soll. Dabei sollen die Tiere allerdings weiterhin von Trainern angeleitet werden. Die beiden anderen Sea-World-Parks in Orlando und San Antonio sollen bis 2019 folgen.

Sea World steht spätestens seit dem Dokumentarfilm Blackfish in der Kritik: Darin geht es um die Haltungsbedingungen von Orcas und um den Orca Tilikum, der 2010 seine Trainerin ertränkt hatte. Die Regisseurin des Dokumentarfilms sieht auch die neue Sea-World-Show kritisch. Sie sagt, das Ganze solle nur dazu dienen, dass sich das Publikum besser fühle. Die Orcas müssten trotzdem weiter ihre traurigen Kreise in Betonbecken drehen.

Andere Tierschützer sehen zumindest ein bisschen eine positive Entwicklung. Sea World plant zum Beispiel seinen neuen Park in Abu Dhabi komplett ohne Orcas.