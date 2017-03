Es hört sich an wie der Einstieg in einen Fernsehkrimi.

In Italien renoviert ein Mann allein ein Haus auf dem Land. Seine Familie kann ihn telefonisch nicht erreichen und bittet schließlich die Polizei, vor Ort nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.

Die Polizei findet den 53-Jährigen tot im Haus liegen, umgeben von seinen Werkzeugen. Seine Leiche ist stark verbrannt, aber nur zum Teil. Die Ursache ist zunächst völlig unklar: Es gab im Haus kein Feuer und keine Hinweise auf Fehlfunktionen in der Elektrik.

Diesen Fall haben Forensik-Forscher jetzt aufgeklärt und ihre Ergebnisse im American Journal of Forensic Medicine & Pathology veröffentlicht. Es war kein Fall einer spontanen Selbstentzündung, sondern ein Blitz, der den Mann im Haus getötet hat.

Offenbar hatte der Blitz in einen Stahlträger im Haus eingeschlagen. Von da sprang er auf ein Metallwerkzeug über. Der Strom wanderte vom linken Fuß des Mannes bis zu seinem rechten Daumen. Daraufhin starb der Mann an akutem Herzversagen. Dass Menschen in Gebäuden durch einen Blitz sterben, passiert extrem selten.