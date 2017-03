Wie die New York Times berichtet, ist das selbst für USA ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum. Die Eile hängt damit zusammen, dass im April eine Chemikalie abläuft, die bei Hinrichtungen mit der Giftspritze verwendet wird. Und nach Angaben der Regierung von Arkansas gibt es Bedenken, dass man danach keinen Nachschub mehr bekommt.

Hintergrund für die Lieferprobleme ist ein Boykott von Pharma-Unternehmen in den USA und Europa. Sie weigern sich, die Mittel für den Gift-Cocktail zu liefern, weil es ernsthafte Zweifel gibt, ob Hingerichtete in der Vergangenheit tatsächlich schmerzfrei und ohne Todeskampf starben.

Rechtlich sind die geplanten Hinrichtungen in Ordnung. Alle acht Männer wurden zwischen 1989 und 1999 wegen Mordes zum Tode verurteilt - also vor über 15 Jahren. Und auch der Oberste Gerichtshof in Arkansas hat Ende der Woche einen Antrag, die Vollstreckung der Todesstrafe zu stoppen, abgelehnt.

Trotzdem schien der Gouverneur des US-Bundesstaates, Asa Hutchinson, bei einer PK nicht glücklich über den engen Zeitplan. Er hätte die Hinrichtungen lieber über mehrere Monate und Jahre verteilt, aber die Umstände seien nunmal anders.