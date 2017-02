Eine Mischung aus lebenden Erregern und einem Medikament hat Tests mit Patienten bestanden. Teilnehmer einer Studie, die den Impfstoff drei mal in einer hohen Dosierung gespritzt bekamen, hatten einen hundertprozentigen Impfschutz. Bisherige Daten zeigen, dass der Schutz mindestens zehn Wochen lang anhielt - kurz im Vergleich zu klassischen Impfstoffen wie gegen Masern, lang im Vergleich zu bisherigen Malaria-Prophylaxen. Außerdem erwies sich der Impfstoff als gut verträglich. Das berichten Forscher unter Leitung der Uni Tübingen im Fachmagazin Nature.

Der Impfstoff soll in Zukunft über mehrere Jahre in Gabun getestet werden. In der Region in Afrika ist Malaria eines der größten Gesundheitsprobleme.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation erkrankten allein im Jahr 2015 mehr als 200 Millionen Menschen an Malaria. Schätzungsweise etwa 440.000 starben an den Folgen, rund 90 Prozent davon in Afrika.