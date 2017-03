Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci will nicht auf seinen Wahlkampfauftritt in Köln verzichten.

Eine türkische Jugendorganisation kündigt eine Rede von Zeybekci an und auch die Kölner Polizei hat bestätigt, dass so eine Veranstaltung in einem Hotel in der Innenstadt geplant ist.

Die Städte Köln, Frechen und Gaggenau hatten vorher Auftritte türkischer Politiker aus organisatorischen Gründen abgesagt. Darüber gibt es Streit mit der türkischen Regierung.

Heute hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Stunde lang mit dem türkischen Regierungschef telefoniert. Danach hieß es in türkischen Medien, das Gespräch sei gut und produktiv verlaufen. Die Türkei wolle ihre Taktik beim Wahlprogramm jetzt etwas ändern. Was das bedeutet, weiß man aber noch nicht.