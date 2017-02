Die Richter haben beide Seiten zu ihren Argumenten befragt. Der Vertreter der US-Regierung sagte, der Einreisestopp sei mit der Verfassung vereinbar. Der Präsident wolle damit die nationale Sicherheit schützen. Der Anwalt sagte außerdem, die meisten der von dem Einreisestopp betroffenen Menschen seien noch nie in den USA gewesen - der amerikanische Verfassungsschutz müsse also für sie nicht gelten. Die Anhörung fand per Telefon statt - das Audio wurde live ins Internet gestreamt. Allein via YouTube schalteten sich über 136.000 Menschen zu.

Der Vertreter des Bundesstaates Washington widersprach dem - der Einreisestopp würde auch viele Bürger der USA diskriminieren. Außerdem betonte er, der Erlass richte sich gezielt gegen Muslime.

Eine Entscheidung wollen die Richter im Laufe der Woche bekannt geben. Allerdings haben beide Seiten schon angekündigt, im Falle einer Niederlage vor den Supreme Court zu ziehen, das höchste Gericht der USA.