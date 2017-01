Die Internet-Seite des Weißen Hauses in Washington gibt es jetzt nur noch auf Englisch.

Das Netz-Angebot in spanischer Sprache ist abgeschaltet worden. Die Zeitung "El Pais" aus Spanien berichtet, dass der Link "En Español" unmittelbar nach der Amtsübernahme der Regierung von Donald Trump entfernt wurde. Auch die Informationen der US-Regierung in sozialen Medien sollen in Zukunft nur noch auf Englisch verbreitet werden.

Das bisherige Informationsangebot der Regierung von Barack Obama für die spanischsprachige Minderheit ist noch in den Archiven der Website abrufbar.