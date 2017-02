Armee erlaubt Kopftuch

In der Türkei dürfen Soldatinnen in Zukunft Kopftuch tragen.

Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, dass das Verteidigungsministerium das Kopftuch-Verbot aufgehoben hat. Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP setzt sich schon lange dafür ein, dass Verschleierungsverbote aufgehoben werden. Sie hat in den letzten Jahren schon das Kopftuchverbot an Unis und Schulen gekippt. Und auch im Parlament sind Kopftücher mittlerweile zugelassen.

Das Kopftuch-Verbot geht auf die Reformen von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk in den 1920er- und 30er-Jahren zurück. Atatürk wollte aus der Türkei einen modernen, säkularen Staatn machen, der sich an Europa orientiert. In den letzten Jahren hat das Kopftuch-Verbot aber in der türkischen Gesellschaft immer wieder für Streit gesorgt: Kritiker meinen, dass es viele Frauen ausgrenzt und diskriminiert.