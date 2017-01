In der Nacht ist ein neues Notstands-Dekret veröffentlicht worden. Es legt fest, dass Auslandstürken die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, wenn sie trotz Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten in die Türkei zurückkehren. Es genügt der Verdacht, dass sie bestimmte schwere Straftaten begangen haben könnten, wie etwa eine Beteiligung am Putschversuch oder die Gründung einer bewaffneten Organisation.

Die Regierung hat schon vor einiger Zeit zahlreiche Staatsbedienstete im Ausland aufgefordert, sich in der Türkei zu melden. Vor allem werden sie verdächtigt, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben, die für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird. Dieser Aufforderung haben viele aber nicht Folge geleistet, darunter sollen auch Diplomaten und Nato-Offiziere gewesen sein.